Стоимость контракта - 555 млн рублей.

В Вязниках построят школу на 500 мест. Подрядчиком выбрана московская компания «Мегаполис». Стоимость контракта - 555 млн рублей.Договор находится на подписании в мэрии Вязниковского района. На торгах строймирма снизила цену с 573 млн рублей.Трёхэтажное здание вместит просторные классы, специализированные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, пищеблок и библиотеку. Во дворе возведут спортивно-игровую площадку. В учреждении будут учиться дети из школы №9.На строительной площадке уже начались подготовительные работы. Сдать объект необходимо к сентябрю 2023 года.