Психолог Наталья Наумова поделилась, как не нанести ребенку психологическую травму при длительной разлуке с папой.

Психолог Наталья Наумова поделилась, как не нанести ребенку психологическую травму при длительной разлуке с папой.Воспитаниеребенка — непростое занятие, особенно во времена кризисов. Специалистыпризывают родителей отнестись особенно внимательно к эмоциональному состояниюребенку в период мобилизации. Ребенку необходимо чувствовать, что отец не забыло нем и продолжает любить его даже на расстоянии.совместно с психологом Натальей Наумовой собрали несколько советов, как помочьребенку пережить разлуку с папой.С ребенкомнеобходимо вести разговоры о происходящем. В семье не должны забывать о папе, амалышу нужно напоминать о члене семьи, которого просто нет рядом.Ребенку помогутсовместные активности. Например, написать письмо и отправить его папе, илисделать совместное фото.Если ребенку ужебольше семи лет, следует аккуратно говорить с ним о смерти. Нельзя допуститьиспуга, ребенок должен жить спокойно.В зависимости от характерамалыша, стоит дозировать правду. Некоторым деткам лучше не знать всехподробностей. Но ни при каких обстоятельствах ребенку нельзя врать.Самое главное —не пугать ребенка взрослыми переживаниями. Задача родителя — обеспечить емупривычный уклад жизни для роста и развития.