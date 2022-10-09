В учебку прибыло несколько грузовиков с обмундированием и продуктами.
Александр Авдеев продолжает рассказывать о налаживании быта мобилизованных в Ковровском окружном учебном центре. Губернатор сообщает, что в понедельник с утроенной силой заработает баня. Вместо 40 душевых будет 120.
Касаясь темы экипировки глава региона подчеркнул, что в учебку прибыло несколько грузовиков с обмундированием и продуктами.
Поступило:
- около 1300 пар берцев;
- 3000 пар перчаток;
- 1215 наборов личной гигиены;
- по 1000 матрасов и подушек;
- ещё 500 спальников;
- 40 двухъярусных кроватей.
Заказано ещё несколько сотен коек, одежда, обувь.
«Как просили меня ребята, ищем квадрокоптеры. Есть дефицит, но, надеюсь, пять штук мы сможем поставить. Перед отправкой на службу бойцам выдадут другую амуницию: рюкзаки, аптечки, бронежилеты и другие важные вещи», - добавил Авдеев.
Власти также разбираются в проблемах некорректной мобилизации. Домой уже вернулось 124 призванных с нарушениями владимирца.