В учебку прибыло несколько грузовиков с обмундированием и продуктами.

Александр Авдеев продолжает рассказывать о налаживании быта мобилизованных в Ковровском окружном учебном центре. Губернатор сообщает, что в понедельник с утроенной силой заработает баня. Вместо 40 душевых будет 120.Касаясь темы экипировки глава региона подчеркнул, что в учебку прибыло несколько грузовиков с обмундированием и продуктами.Поступило:- около 1300 пар берцев;- 3000 пар перчаток;- 1215 наборов личной гигиены;- по 1000 матрасов и подушек;- ещё 500 спальников;- 40 двухъярусных кроватей.Заказано ещё несколько сотен коек, одежда, обувь.«Как просили меня ребята, ищем квадрокоптеры. Есть дефицит, но, надеюсь, пять штук мы сможем поставить. Перед отправкой на службу бойцам выдадут другую амуницию: рюкзаки, аптечки, бронежилеты и другие важные вещи», - добавил Авдеев.Власти также разбираются в проблемах некорректной мобилизации. Домой уже вернулось 124 призванных с нарушениями владимирца.