Потому что исполняет с душой! Владимирская гармонистка вошла в золотую десятку лучших мастеров...

"Потому что исполняет с душой!"Владимирская гармонистка вошла в золотую десятку лучших мастеров наигрышей. Со своей гармонью она не расстается с детства. Екатерина Миронова уверена, у этого музыкального инструмента неограниченный потенциал. И много лет она доказывает это своим творчеством.Такого Селин Дион еще не слышала. Главная тема легендарного фильма "Титаник" - на гармошке. Партию Екатерина Миронова подготовила меньше, чем за месяц. Для сочинского фестиваля Золотой десятки гармонистов России - лучших музыкантов по версии жюри проекта Заволокиных. Создателей популярной телепрограммы. Екатерина - ее давняя героиня и постоянный участник съемок.Екатерина Миронова, гармонистка:- Золотая десятка, ее придумал еще Геннадий Дмитриевич Заволокин аж в 1999 году. В апреле 1999 года он собрал лучших гармонистов со всей страны и назвал их золотой десяткой.Только исключительные мастера наигрышей и частушек. Десятка обновляется каждые несколько лет. Женщины туда попадают нечасто, а в этом году в списке сразу две исполнительницы. Гармонистка из Тамбовской области и наша Екатерина. Дамам с гармонью иногда не хватает залихватского исполнения. Но это стереотип, уверена Екатерина.Екатерина Миронова, гармонистка:- Когда приходишь на какое-то мероприятие, спрашивают, а где здесь гармонист? А где? И появляешься. И у всех дар речи теряется. Как так? Вроде, девушка, современная и еще и на гармошке играет! Гармошку люблю с детства, на самом деле. У меня два деда были гармонистами. И как-то это, наверно, отложилось. Может, на генном уровне. Слышала в детстве, как играли. Нравилось.Сегодня гармонь - признанный символ русской культуры. А ведь появился в России звонкий инструмент только в 19 веке. Пришелся народу по душе и с тех пор эту самую душу регулярно, что называется, "разворачивает". Еще недавно ни одна свадьба не обходилась без двухрядки. Гармошку одним из своих любимых инструментов называл маршал Жуков, солдаты всю Великую Отечественную войну прошли под переливы "родимой". Ну, а главным человеком на селе был, конечно, тот "кто девушкам спать не дает". Гармонист.Для Екатерины верной подругой гармонь стала в 14 лет. Она научилась на ней играть сама. Сначала - на дедушкином инструменте. После появился свой. Вот эта гармошка сделана на заказ в Шуе. Небольшая, с росписью. Но главное - с исконным звучанием.Екатерина Миронова, гармонистка:- Всегда важно, чтобы гармошка оставалась гармошкой. То есть у нее звук должен быть такой... переливчатый, так скажем. Немножечко пищащий. Сейчас гармошки некоторые фабрики выпускают и настраивают как баян. Ощущение, что играешь на баяне, а не на гармошке. Нет этой звонкости. На них прекрасно, конечно, играть там классику, еще что-то. Но нет вот этой душевности нашей русской.Гармонь - не инструмент для деревенской завалинки, доказывает своим творчеством Екатерина. Мастера играют на гармони классические мелодии, авторские песни. Да даже твист.Внимание на народный инструмент в последнее время обратили и музыкальные училища. В отдельных появилась самостоятельная специальность - гармонист. Там, кстати, особое значение придают созданию именно союза "музыкант-певец". Потому что какой гармонист без частушки "в кармане"?Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".