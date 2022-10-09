Картофельное молоко – один из самых полезных напитков. К такому выводу пришли эксперты из разных стран.

Картофельное молоко – один из самых полезных напитков. К такому выводу пришли эксперты из разных стран.Картофельное молоко уже называют главным напитком 2022 года, поскольку оно в скором времени в миг станет популярным, и люди позабудут о соевом, миндальном, овсяном и кокосовом молоке. Пока же единственной маркой, производящей столь необычный продукт, является шведский бренд DUG.В Великобритании и США, например, все больше людей отдают предпочтение растительному молоку. Среди них преимущественно молодежь. Картофельное молоко активно закупают владельцы кофеен. Поэтому напиток называют еще и модным.Итак, чем же все-таки полезен такой напиток?Во-первых, в картофельном молоке мало сахара и жира, нет лактозы, сои и орехов, глютена, аллергенов. Во-вторых, в напитке содержится кальций, витамины B12 и D, рибофлавин (по 15% рекомендуемой суточной нормы). В-третьих, один стакан картофельного молока – это всего 39 калорий (1,5 грамма жира).А еще люди заметили, что этот напиток помогает при похмелье. Выпив стакан картофельного молока, от постинтоксикационного состояния можно избавиться всего за 30 минут. Благодаря этому напитку снижается содержание метана в кишечнике. Снижается нагрузка на печень.Как приготовить картофельное молоко в домашних условиях?Рецепт этого напитка, конечно же, непростой. Сначала необходимо отварить очищенный белый картофель до мягкости в небольшом количестве воды, после чего слить получившийся отвар и смешать в блендере с подсластителем,солью и водой. Должна получиться однородная масса. Картофельное молоко нужно процедить через марлю, охладить в холодильнике. Перед подачей важно напиток встряхнуть и перемешать.