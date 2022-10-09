Пока одни в ужасе ждут конец света, а другие кричат при виде пауков, эти певицы панически боятся перелетов на самолете. Аэрофобия мучает немало звезд, в числе которых Алла Пугачева, Лариса Долина, Татьяна Буланова, Анжелика Варум и Анастасия Волочкова.

Пока одни в ужасе ждут конец света, а другие кричат при виде пауков, эти певицы панически боятся перелетов на самолете. Аэрофобия мучает немало звезд, в числе которых Алла Пугачева, Лариса Долина, Татьяна Буланова, Анжелика Варум и Анастасия Волочкова.Алла ПугачеваО безудержном страхе Примадонны говорят уже много лет. Перед авиарейсами ее охватывает мощная волна беспокойства. Алла Пугачева признавалась, что всегда читает молитву, когда садится в самолет. Тем временем врачи бьют тревогу: по их словам, сильный стресс может спровоцировать у пожилой звезды инфаркт или инсульт.Лариса ДолинаЖизнь королевы джаза полна приключений. Пару раз она практически чудом выжила во время перелетов. Однажды ее самолет попал в снежную бурю и чуть не разбился. А через год после этого другое судно, на борту которого находилась Лариса Долина, загорелось в воздухе.Татьяна БулановаИсполнительница хита "Ясный мой свет" одержима страхом летать с самого детства. Она с аэрофобией разными способами, пробовала и магию, и гипноз, но безрезультатно. Взлет и посадка для нее — самые тревожные моменты, когда душа уходит в пятки. Татьяна Буланова уверена, что крепкие напитки не способны решить ее проблему.Анжелика ВарумСупруга Леонида Агутина откровенно сообщала, что сразу несколько навязчивых страхов доставляют ей дискомфорт. Это и боязнь перелетов, ибоязнь нахождения на открытых пространствах, в толпе. Все это Анжелика Варум выносит ради профессии, которую очень любит.Анастасия ВолочковаВ начале 2022 года на всю страну прогремел скандал при участии балерины всея Руси. Звездная блондинка сцепилась со стюардом из-за отказа надевать маску на борту самолета, а затем ее задержали правоохранители. Когда конфликт разрешился, пиар-директор балерины сообщил, что Анастасия Волочкова попросту , поскольку страдает аэрофобией.