Воспитание детей – это нелегко, поэтому родители нередко обращаются за помощью к психологам. Специалисты, например, рассказывают матерям и отцам, что ни в коем случае нельзя делать, если ребенок получает плохие отметки в школе.

Воспитание детей – это нелегко, поэтому родители нередко обращаются за помощью к психологам. Специалисты, например, рассказывают матерям и отцам, что ни в коем случае нельзя делать, если ребенок получает плохие отметки в школе.Через несколько дней на каникулы пойдут школьники, обучающиеся по триместрам. Это значит, что скоро им выставят оценки. Некоторые ученики будут, мягко говоря, недовольны и расстроены отметкам. Взрослым же стоит проявлять мудрость и знать некоторые тонкости воспитания детей.Если ребенок получил двойку или тройку, ни в коем случае нельзя повышать на него голос. Психолог Мария Скрынникова советует родителям спокойно и без негативных эмоций объяснить своему чаду, что плохую отметку следует исправить, а также предложить способы решения появившейся проблемы.На каникулах будут полезными занятия по предметам, которые даются ребенку с трудом. Родителям стоит принимать непосредственное участие в домашнем обучении. Однако не стоит днями напролет корпеть над уроками, ведь на каникулах детям важно хорошо отдохнуть и набраться сил перед учебой."Можно предложить ему (ребенку – Прим. ред.), например, позаниматься полчаса после ужина той же математикой в игровой форме", – цитирует Скрынникову "".В общем, родителям, придерживающимся правил воспитания детей, стоит понимать, что кричать на ребенка из-за плохой оценки нельзя, поскольку такая реакция не мотивирует. Напротив, нужно сказать, что такое бывает в жизни, и объяснить, почему важно исправить сложившуюся ситуацию.