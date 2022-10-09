Ужин солиста группы Любэ впечатляет простотой и изяществом. Из простых ингредиентов Николай Расторгуев готовит блюдо на все времена. Дни.ру записали рецепт спагетти с грибами в сливочном соусе.

Ужин солиста группы "Любэ" впечатляет простотой и изяществом. Из простых ингредиентов Николай Расторгуев готовит блюдо на все времена. "Дни.ру" записали рецепт спагетти с грибами в сливочном соусе.Октябрь — лучшее время для употребления грибов, особенно, если они свежие. Если хочется приготовить что-то вкусное и полезное, берем на заметку рецепт известного певца. Однажды на телешоу Расторгуев из "Любэ" рассекретил блюдо, которому нет равных — спагетти с грибами в сливочном соусе.Ингредиенты:Белые грибы — 6-7 штук. Подойдут замороженные или недавно собранные, полностью прошедшие тепловую обработку;Спагетти из твердых сортов пшеницы — около 400 г;Сливочное масло — около 1/4 упаковки;Чеснок — 2 зубчика;Мука пшеничная — 3 столовых ложки;Сливки — 1 упаковка;Соль, приправа и зелень — по вкусу.Способ приготовления:Грибы обработанные свежиеНиколай Расторгуев из "Любэ" просто режет на тонкие пластинки. Если же у нас полуфабрикат, после измельчения его нужно отварить 10 минут.Для соуса, согласно рецепту, на глубокой сковороде топим растительное масло, добавляем для аромата дробленый чеснок. Помешивая, засыпаем туда муку, немного соли и заливаем щедрой порцией сливок. Должна получиться однородная консистенция, в которую нужно погрузить грибы и довести до готовности.Важно! Николай Расторгуев рекомендует добавлять приправу. Количество солист "Любэ" определяет на глаз, интуитивно.Спагетти варим в кипящей подсоленной воде и выкладываем на тарелки. Сверху заправляем кушанье нашим сливочным соусом с грибами. Можно покрошить петрушку, укроп и прочую зелень, чтобы посыпать сверху блюдо.Вот и все! Ужин по рецепту звезды удался. Николай Расторгуев из группы "Любэ" регулярно лакомится такой сытной едой и остается довольным.