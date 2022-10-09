Пошли грибы - резко увеличилось количество потерявшихся в лесу. Только за одни осенние выходные...

Пошли грибы - резко увеличилось количество потерявшихся в лесу.Только за одни осенние выходные может поступить более десятка заявок на поиск, рассказывают специалисты отряда "Лиза Алерт". Чаще всего заблудившиеся - пенсионеры. Из года в год они игнорируют основные правила поведения в лесу, считая, что знают там каждую тропку.Еще раз напомним, как быть, если во время похода за грибами вы вдруг поняли, что не можете найти дорогу домой.