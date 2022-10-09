Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального района была...

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального района была проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите многодетных семей. Как выяснилось, 14 семей получили земельные участки под строительство индивидуальных домов. Однако, земля была передана без подведенного газа и водоотведения.По результатам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав от властей подвести необходимые коммуникации к участкам. Решения суда вступили в законную силу, их исполнение контролируется Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой.Фото: https://www.pxfuel.com/