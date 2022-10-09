08 октября поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Камешковский район,...

08 октября поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Камешковский район, п. имени М. Горького, ул. Морозова, д. 8, сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из подъезда жилого дома.Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение имущества в квартире на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава.Причины пожара уточняются.Фото: https://33.mchs.gov.ru