На аэродроме Каменово Камешковского района Владимирской области завершился чемпионат малой...

На аэродроме Каменово Камешковского района Владимирской области завершился чемпионат малой Воздушно-инженерной школы.В нем приняли участие 18 поселковых и сельских команд района. Два дня более 100 ребят из городских и сельских школ Камешковского района Владимирской области запускали учебные ракеты. Средняя высота полета составила 250 метров с грузом 300 гр. В течение года старшеклассники занимаются в инженерно-космическом классе в Камешковском доме детского творчества «Апельсин»: изучают устройство водяных и твердотопливных ракет, рассчитывают технические параметры и изготавливают на 3D-принтере собственные ракеты на основе подготовленного «Воздушно-инженерной школой» конструктора.Проект «Воздушно-инженерная школа» участвует в Десятилетии науки и технологий в России с целью расширить сеть региональных кластеров, связывающих центры начального инженерно-космического образования с профильными вузами и индустриальными партнерами, представители которых привлекаются для экспертизы проектов и отбора перспективных абитуриентов и студентов.Фото: https://roscansat.com/