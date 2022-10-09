09 октября 2022 года поступило сообщение о пожаре в строительном магазине по адресу: г. Кольчугино,...

09 октября 2022 года поступило сообщение о пожаре в строительном магазине по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 6, сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. Пострадала внутренняя отделка магазина.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара. Подробности уточняются.Фото:https://33.mchs.gov.ru/