Минобороны опубликовало видеозапись тренировки военнослужащих, проходящих обучение во Владимирской области. В учебных центрах бойцы отрабатывают огневую и тактическую подготовку, осваивают навыки медицинской помощи, изучают боевую технику и оружие.

Минобороны опубликовало видеозапись тренировки военнослужащих, проходящих обучение во Владимирской области. В учебных центрах бойцы отрабатывают огневую и тактическую подготовку, осваивают навыки медицинской помощи, изучают боевую технику и оружие.Уточняется, что все резервисты после прибытия в воинскую часть встречаются с психологом, оформляют необходимые документы, получают снаряжение и отправляются в учебные подразделения.