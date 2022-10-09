В Вязниках планируется постройка нового учебного заведения. Об этом в социальной сети сообщает...

В Вязниках планируется постройка нового учебного заведения. Об этом в социальной сети сообщает депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.В школе будут обучаться 500 ребят из школы №9. Здание построят по современному проекту, который предусматривает просторные классы, специализированные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, пищеблок и современную библиотеку.В школьном дворе построят спортивно-игровую площадку.По словам Игоря Игошина, подрядчик уже найден. Им стала одна из московских строительных фирм. Сейчас на строительной площадке начались подготовительные работы.Фото: https://www.pxfuel.com/