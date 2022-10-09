Недавно завершилась Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов...

Недавно завершилась Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Владимирская область показала отличные результаты. Об этом написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале.Среди регионов ЦФО наша область в тройке лидеров, в медальном зачете — на 15 месте, а в общей турнирной таблице наш регион вошел в ТОП-30. В течение всей спартакиады земляки доказывали, что достойны стать победителями: борясь за победу в 8 видах спорта, владимирцы 5 раз занимали первое место, 2 раза – второе и 1 раз – третье место.В telegram-канале губернатор опубликовал имена героев: борцы Артур Саргсян и Абуязид Манцигов, самбисты Антон Коновалов и Анастасия Хомячкова, гимнасты Кирилл Прокопьев, Александр Карцев, Илья Кибартас, Влад Новокшонов и Алексей Ростов, боксер Рамазан Дадаев, Мария Васильева (пулевая стрельба).Фото: https://vladimir-city.ru/