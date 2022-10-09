С процедурой выборов знакомят со школьной скамьи. В 22-й школе Владимира ученики выбрали...

С процедурой выборов знакомят со школьной скамьи. В 22-й школе Владимира ученики выбрали президента. Своего учебного заведения. Как шла предвыборная борьба, какие программы представили кандидаты и каковы первые итоги голосования? На избирательном участке побывал наш корреспондент.Голосуют все, даже первоклассники, это их первые выборы. Волнуются и кандидаты, они тоже баллотируются впервые. На должность Президента школы претендуют трое: учащиеся седьмого и восьмого классов. Настроены серьезно, у каждого своя программа и свой пакет реформ.Тимофей Кобякин, ученик 7Б класса, кандидат в президенты школы:- Хочу изменить многое в нашей школе, сделать ее более приятной ученикам. Я хочу провести горячую воду в нашу школу, потому что сейчас ее нет, она ледяная круглый год.Дмитрий Казаркин, ученик 8Б класса, кандидат в президенты школы:- Если я смогу попасть на пост президента нашей школы в моих планах изменить процесс питания, изменить школьную форму и в принципе это все что я хотел бы изменить. Мой главный лозунг: обещаю мало, но делаю качественно.Анна Сепанова, ученица 8А класса, кандидат в президенты школы:- Я предлагаю изменение школьной формы, добавление тематических мероприятий и организация коробки желаний.Всё по классике: агитация, листовки, дебаты кандидатов, предвыборный день тишины и представители настоящего избиркома. Ребят со школы знакомят с процедурой и избирательным законодательством.Наталья Савина, председатель избирательной комиссии Ленинского района г.Владимир:- Ребята получают настоящую информацию, причем здесь избирательный процесс построен почти так же скажем ну на 99.9% так же как и в реальной жизни. Ну и соответственно, я думаю когда ребятам исполниться 18 лет они с удовольствием исполнят свой гражданский долг уже на настоящих избирательных участках.Новому школьному президенту предстоит защищать интересы учащихся, организовывать их досуг, принимать действительно важные решения. В этом суть системы школьного самоуправления. Процесс выборов интересен всей школе, каждый школьник спешит на перемене поставить галочку в бюллетене. Избиратели ждут реальных изменений в жизни школы.Вадим Разуваев, ученик 10 класса:- Процедура выбора президента школы является очень важной для этой самой школы. Но к сожалению, я не буду выбираться в президенты, хотя очень даже хотелось, потому что разнообразие в нашей школе просто необходимо как само явление. Ну относительно смотря какие, где и когда. Но хочется надеяться, что это правда иначе зачем тогда выбирать это все.Голосование завершено, и вот результаты голосования:Поздравляем с победой Казаркина Дмитрия.Избранный Президент готовится к инаугурации. Ее проведут во время торжественной линейки с поднятием флага.Юрий Колодин, Александр Чунаев Вести Владимир