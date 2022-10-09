В субботу, 8 октября, в социальных сетях появилось видео сбитой лисы. Животное лежит, не в силах...
В субботу, 8 октября, в социальных сетях появилось видео сбитой лисы. Животное лежит, не в силах опереться на передние лапы – они перебиты. Местные жители обратились к волонтеру Кристине Сенчуговой, сообщает сайт "День во Владимире".
Лисицу волонтер взяла на передержку. Зверя отвезли в клинику, где ему забинтовали лапы. Девушка открыла сбор средств на лечение животного. Операция стоит дорого, но неравнодушные жители собрали уже около 150 тыс. рублей.
Что именно стало причиной травм, пока уточняется.
Фото: https://t.me/vladday33