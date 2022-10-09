В субботу, 8 октября, в социальных сетях появилось видео сбитой лисы. Животное лежит, не в силах...

В субботу, 8 октября, в социальных сетях появилось видео сбитой лисы. Животное лежит, не в силах опереться на передние лапы – они перебиты. Местные жители обратились к волонтеру Кристине Сенчуговой, сообщает сайт "День во Владимире".Лисицу волонтер взяла на передержку. Зверя отвезли в клинику, где ему забинтовали лапы. Девушка открыла сбор средств на лечение животного. Операция стоит дорого, но неравнодушные жители собрали уже около 150 тыс. рублей.Что именно стало причиной травм, пока уточняется.Фото: https://t.me/vladday33