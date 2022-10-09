С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 173981 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 октября выявлено 340 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 84 человек. Ещё 21 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 65 - в Ковровском, 7 - в Петушинском, 13 - в Кольчугинском, 6 - в Александровском, 4 - в Юрьев-Польском, 47 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Собинском, 20 - в Камешковском, 18 - в Гороховецком, 18 - в Меленковском, 4 - в Вязниковском, 12 - в Суздальском и 5 - в Селивановском районах, а также 15 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 173981 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48250 заболевших во Владимире, 20404 - в Ковровском районе и 18931 - в округе Муром.