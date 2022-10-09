Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду.

Во Владимирской области 9 октября ожидается до +15 градусов Цельсия и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.В дневное время суток воздух прогреется от +10 до +15. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Местами прогнозируется дождь.В ночь на 10 октября похолодает до 5-10 градусов. В понедельник днём столбик термометра поднимется до +13. Вновь возможны осадки. Направление ветра изменится на северное. Скорость порывов будет достигать 5-10 м/c.