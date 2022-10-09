Выходные - время для путешествия по родному краю. Старинное суздальское село Гнездилово - в центре...

Выходные - время для путешествия по родному краю. Старинное суздальское село Гнездилово - в центре внимания археологов и краеведов. Ансамбль двух старинных церквей- главное украшение села. Сегодня памятники архитектуры местные жители возрождают общими усилиями. Репортаж Марии Платанюк.Родился в Тольятти, работал в столице, но родным для него стал стал суздальский край. В селе Гнездилово Сергей Нечаев поселился не так давно, но прилагает все силы к его возрождению. Гнездиловцев сегодня объединило благое дело - восстановление ансамбля местных церквей. Храма Николая Чудотворца и церкви во имя суздальских святителей Федора и Иоанна. Этот небольшой зимний храм сейчас спустя годы разрухи и запустения вновь принимает прихожан.Мы находимся в алтаре храма, разумеется, здесь ещё идут восстановительные работы. Этих окон ещё год назад не было. Были зияющие проёмы. Не было кирпичной кладки внизу.Каменная тёплая церковь с престолом во имя Святителей и Чудотворцев Суздальских была возведена позже Никольской, в 1857-ом. Стараниями верующих. Гнездилово в конце девятнадцатого столетия было центром Теренеевской волости Суздальского уезда. Сергей Нечаев уверен: богатейшее наследие предков- фундамент, на котором нужно строить будущее.Сергей Нечаев, житель деревни Гнездилово, общественник:- Благодаря этим людям этот храм по кирпичикам восстанавливается. Неделю назад закончили крышу алтаря, залили полы, поставили окна. но к этому мы шли несколько лет.Работы впереди немало, но гнездиловцы к напряженному труду готовы. Нужны руки, стройматериалы, финансирование. Люди уверены: жив храм, живо и село.Сергей Нечаев, житель деревни Гнездилово, общественник:- Службы в храме, молебны уже проводятся. У нас назначен священник, здесь в храме. И мы хотим, чтобы этот храм и был центром нашего села. Таким образом, чтобы и село возрождалось, и община наша возрождалась, и село наше получило новое дыхание, наше древнее село.Церкви села Гнездилово были закрыты в 1928-ом году. Последний священнослужитель- отец Фёдор был репрессирован. Тёплую церковь Федора и Иоанна превратили в клуб, а холодную Никольскую - в склад зерна местного колхоза. С 1963-его церкви не использовались, ветшали. Рушилась кладка (сейчас здесь зияют внушительные пустоты), под сводами Никольского храма стирались краски на ликах. Церковь во имя Николая Чудотворца была украшена богатой росписью. Инициаторы возрождения уверены: время, когда фрески в Никольском храме засияют вновь, обязательно придёт. Этот момент гнездиловцы приближают общими усилями.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".