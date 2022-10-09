На территории региона за прошедшие сутки 9 октября лабораторно подтверждено 340 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 9 октября лабораторно подтверждено 340 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.84 сл. в г.Владимире,21 сл. в Муромском,65 сл. в Ковровском,7 сл. в Петушинском,13 сл. в Кольчугинском,6 сл. в Александровском,4 сл. в Юрьев-Польском,47 сл. в Гусь-Хрустальном,0 сл. в Судогодском,1 сл. в Собинском,15 сл. в г. Радужный,0 сл. в Киржачском,20 сл. в Камешковском,18 сл. в Гороховецком,18 сл. в Меленковском,4 сл. в Вязниковском,12 сл. в Суздальском,5 сл. в СеливановскомВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 173981 случай заболевания.