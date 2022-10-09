На территории региона за прошедшие сутки 9 октября лабораторно подтверждено 340 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 9 октября лабораторно подтверждено 340 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
84 сл. в г.Владимире,
21 сл. в Муромском,
65 сл. в Ковровском,
7 сл. в Петушинском,
13 сл. в Кольчугинском,
6 сл. в Александровском,
4 сл. в Юрьев-Польском,
47 сл. в Гусь-Хрустальном,
0 сл. в Судогодском,
1 сл. в Собинском,
15 сл. в г. Радужный,
0 сл. в Киржачском,
20 сл. в Камешковском,
18 сл. в Гороховецком,
18 сл. в Меленковском,
4 сл. в Вязниковском,
12 сл. в Суздальском,
5 сл. в Селивановском
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 173981 случай заболевания.