Владимирцы встретили на вокзале популярного актера Максима Костромыкина, который приехал на съемки...

Владимирцы встретили на вокзале популярного актера Максима Костромыкина, который приехал на съемки фильма о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "День во Владимире". Актер поделился тем, что сыграет роль ветврача и образ отрицательного героя ему близок.Известно, что фильм снимает московская компания. В качестве локации выбрана Владимирская область, а съемочные действия проходят вблизи озера в поселке Вяткино.Фото: https://vladday.ru/