Во Владимирской области выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 9 октября. Днем ранее было 354.Госпитализировано 5 человек, накануне было 19. Всего лабораторно

Во Владимирской области выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 9 октября. Днем ранее было 354.Госпитализировано 5 человек, накануне было 19. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 173 981. В лидерах по заражениям Владимир – 84 заболевших за сутки. На втором месте – Ковров, там выявили 65 новых случаев.