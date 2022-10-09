На злоумышленников завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет колонии.

Во Владимирской области два вора украли более 6,5 тонн рельсов. Об этом рассказали в линейном отделе МВД.Полицейские задержали 36 и 30-летнего мужчин, которые разобрали заброшенный железнодорожный путь на подъезде к одной из станций Гусь-Хрустального района. Фигуранты похитили металлические изделия массой свыше 6,5 тонн. Краденое имущество они планировали сдать в чермет.На злоумышленников завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет колонии.