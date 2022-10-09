Сотрудники муромского подразделения Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте...

Сотрудники муромского подразделения Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двух жителей Владимирской области, которые подозреваются в совершении кражи железнодорожного имущества.Установлено, что злоумышленники совершили хищение металлических изделий массой более 6,5 тонн. Ночью 30-летний и 36-летний подельники разобрали неэксплуатируемый железнодорожный подъездной путь к одной из станций Гусь-Хрустального района.УМВД на транспорте сообщает, что похищенное, злоумышленники намеревались сдать в скупку металлолома, но были задержаны полицейскими.Следственным отделением Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления.Фото:https://www.pxfuel.com/