Вот уже шесть лет в театре Надежды Бабкиной идет спектакль Калина Красная по киноповести Василия Шукшина. В 1974 году Василий Макарович выступил как сценарист, режиссер и актер. Главную роль в знаменитом фильме исполнила его жена – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Спустя четыре с лишним десятилетия в постановке на сцене Русской песни заочницу Любу Байкалову блистательно воплотила их дочь – Мария Шукшина. Но не все родственники оказались этим обстоятельством довольны... Подробности актриса сообщила перед премьерой семейного фильма Антона Богданова Иван Семенов – школьный переполох, где сыграла роль обаятельной бабушки.

Вот уже шесть лет в театре Надежды Бабкиной идет спектакль "Калина Красная" по киноповести Василия Шукшина. В 1974 году Василий Макарович выступил как сценарист, режиссер и актер. Главную роль в знаменитом фильме исполнила его жена – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Спустя четыре с лишним десятилетия в постановке на сцене "Русской песни" "заочницу" Любу Байкалову блистательно воплотила их дочь – Мария Шукшина. Но не все родственники оказались этим обстоятельством довольны... Подробности актриса сообщила перед премьеройсемейного фильма Антона Богданова "Иван Семенов – школьный переполох", где сыграла роль обаятельной бабушки.В прессе много писали, что старшая сестры Ольга и единоутробная сестра Екатерина Шукшины якобы оказались очень недовольны тем обстоятельством, что спектакль "Калина красная" по книге отца показываютв театре Надежды Бабкиной. Мол, в "Русской песне" он теперь идет незаконно. И теперь сестры жалуютсяна нарушение авторских прав – требуют 600 тысяч.Екатерина Шукшина во всех интервью подчеркивает, что сюжет, показанный театром Надежды Бабкиной противоречит реальному. По ее словам режиссер спектакля захотел "уйти от Шукшина", пояснив, что "это больно". Но Мария Шукшина в это и вникать не собирается."Меня в театре даже непосвящают в эту ситуацию – там работает целая команда юристов, – заверила актриса. – А я просто играю в этой постановке, выхожу на сцену, продолжаю выходить, несмотря на все суды. И 21 октября у меня там очередной спектакль, кстати, кстати"."Говоря же об авторскихправах, замечу, что они принадлежат всем нам, детям Василия Шукшина – мы наследники.У меня 50 процентов, у других сестер – по 20 и 30, соответственно. И я считаю,что имя и творчество Василия Шукшина надо популяризировать – надо снимать и играть по его книгам, ноне запрещать ни в коем случае. Я, конечно, пыталась говорить с сестрами, убедить их в этом, новсе проблема упирается в деньги", – пояснила Мария Шукшина.