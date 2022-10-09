Вернуться в советское детство предлагает владимирская художница Елена Суворова. Горького, 102 -...

Вернуться в советское детство предлагает владимирская художница Елена Суворова. " Горького, 102 " - так назвала она свою выставку. Двадцать восемь живописных работ, пять инсталляций - и у каждого экспоната своя особая история. Вера Куликова продолжит.Две пары коньков: черные - для мальчиков, белоснежные - для девочек. Символ беззаботного детства для целого поколения, выросшего в Советском Союзе. Эту картину художник Елена Суворова назвала "Хрущёвская ласточка". Гнездо в квартире дома-хрущёвки, мерцание телеэкрана и трансляция чемпионата мира по фигурному катанию. На двором катке многие потом пытались повторить ледовые пируэты. Мальчики-зайчики, девочки-белочки. Это уже отсыл к новогодней елке. Праздника все с нетерпением ждали.Елена Суворова, член Союза художников России:- Год я готовила эту выставку. И я не знаю может быть это с возрастом происходит, но почему-то настолько соскучилась по детству, по той эпохе уходящей, но так как я была ребенком я воспринимаю, воспринимала и воспринимаю с исключительной теплотой. И у меня детство было счастливое!Красный галстук, пионерская форма. Настоящий утюг из советского прошлого. И ранец.Все эти личные вещи художница приобрела через Интернет.Елена Суворова, член Союза художников России:- Ранец абсолютно настоящий. Единственное я его расписала.Двадцать восемь живописных работ и пять инсталляций. Художник Елена Суворова постаралась в деталях передать эпоху. Зритель, пришедший на выставку, от увиденного в восторге!Наталья Селиверстова, посетитель выставки:- Выставка потрясающая! Веет пионерским прошлым! Детством! Такая ностальгия! Очень приятная! Работы потрясающие. Совершенно необычные. Ничего подобного как любитель искусства, живописи особенно, я не видела!Многие из работ выполнены в черно-белой гамме. Это будто кадры кинохроники.Михаил Бирюков, искусствовед:- Эта выставка о времени! Мы все живем в времени, в настоящем и в прошедшем! Она сразу рождает отношения, ассоциации там , какие -то аллюзии! И у каждого свои! Но это ведь нелегко сделать, а здесь это происходит!Работа "Молочные свадьбы" отсылает к середине восьмидесятых. Государство яростно боролось с пьянством и застолья часто проходили без спиртного. Кукла-неваляшка и полная полка книг. Советское поколение было самым читающим! Свою выставку Елена Суворова назвала "Горького, 102." По этому адресу прошло ее детство. На афише маленькая девочка очень похожая на автора картин.Елена Суворова, член Союза художников России:- Скорее всего образ. Я же не портретист. Есть пробелы с этим. Прекрасно это понимаю. Но у меня задача была создать образы. Вот мои ощущения, впечатления! Надеюсь, что зритель это почувствует! Где-то посмеется, где-то погрустит, где-то вот поймает ниточку, которой вот тоже была в сердце.Эта выставка о времени, когда деревья были большими. О времени, когда люди были счастлив без причин. А дома ждали любимые родители и дедушка с бабушкой.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.