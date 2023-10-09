Прощание с Юрием Беловым - легендарным краеведом из Суздаля состоится 10 октября. Прощание с Юрием...

Прощание с Юрием Беловым - легендарным краеведом из Суздаля состоится 10 октября.Прощание с Юрием Васильевичем Беловым - легендарным суздальским краеведом - состоится во вторник, 10 октября.Отпевание намечено в храме Иоанна Предтечи города Суздаля в 10.00.Прощание пройдёт на улице Мира, дом 10. В 11.00.Захоронение - на Знаменском кладбище в 12.00.Об этом сообщает внучка Юрия Васильевича Белова - Ирина.Напомним, известный краевед родился 11 февраля 1948 г. в городе Тутаев Ярославской области, а спустя год вместе с семьей переехал в Суздаль.С 1973 года Юрий Васильевич работал экскурсоводом Владимиро-Суздальского музея-заповедника, затем руководил любительской киностудией «Суздаль-фильм» в Доме культуры, был корреспондентом в газетах «Суздальская новь», «Призыв» и «Комсомольская искра».Он — автор книг о Суздале: «Суздаль. Путеводитель», «В главной роли Суздаль», «Кино – любовь моя».Юрий Белов – создатель первой музейной экспозиции, посвященной истории кино в Суздале. Член "Союза журналистов России" и "Союза краеведов".В 2002 году Юрию Белову присвоено звание "Заслуженный работник культуры России".