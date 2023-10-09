105 лет исполнилось со дня рождения оперной певицы из Суздаля, народной артистки России Веры...

105 лет исполнилось со дня рождения оперной певицы из Суздаля, народной артистки России Веры Фирсовой.Четверть века наша землячка была солисткой Большого театра. На родине Веры Михайловны в Суздале свято хранят память о ней. Там прошел вечер памяти певицы. Его организовали суздальские краеведы. В концерте принял участие Владимирский русский оркестр под управлением Анатолия Антонова. Сольные номера исполнили заслуженные артисты России Степан Егураев и Андрей Романов.Татьяна Андреева заслуженный работник культуры РФ, краевед- 9 декабря исполняется 30 лет со времени как Вера Михайловна ушла в мир иной. И сразу же с 94 года у нас проводятся вечера памяти. С тех пор мы открыли мемориальную доску. Мы присвоили имя Веры Михайловны Фирсовой детской музыкальной школе искусств. Совместно с владимирцами и Дмитрием Захаровичем Киреевым издали книгу, которая называется "Русский соловей Вера Фирсова". Мы проводили вечера памяти Веры Михайловны постоянно, каждый год.