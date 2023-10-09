13 медалей международного турнира Легенды гимнастики завоевали гимнасты Владимирской...

13 медалей международного турнира "Легенды гимнастики" завоевали гимнасты Владимирской области.Это воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Толкачева, сообщают в правительстве. В копилке наших спортсменов - 6 серебряных и 7 золотых наград!О первых местах. Лейла Васильева - два золота за опорный прыжок и вольные упражнения, Алексей Ростов - два золота за кольца и перекладину, Савелий Съедин - 3 золота за вольные упреждения, коня и брусья. Поздравляем наших спортсменов и желаем покорения новых высот!