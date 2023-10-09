Губернатор области с рабочим визитом посетил Иран. Об этом Александр Авдеев сообщил на своих страницах в социальных сетях. Делегация из Владимирской области посетила город Исфахан. Цель

Губернатор области с рабочим визитом посетил Иран. Об этом Александр Авдеев сообщил на своих страницах в социальных сетях. Делегация из Владимирской области посетила город Исфахан. Цель поездки – посещение предприятий, интересных для сотрудничества производителям из Владимирской области и поиск инвесторов. Среди прочего делегация из Владимирской области провела встречи с губернатором местной провинции. Из сообщения Александр