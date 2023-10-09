Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин выполнил обещание и вновь проинспектировал автозаправочные станции 33-го региона.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин выполнил обещание и вновь проинспектировал автозаправочные станции 33-го региона. Народный избранник проверял наличие топлива и фиксировал цены на ДТ и бензин.Как сообщил в своём Алексей Говырин, на минувшей неделе он дважды посещал владимирские АЗС: в понедельник и в воскресенье. «Очевидно, острая фаза топливного кризиса позади. Бензин и ДТ в регионе-33 в наличии, цены стабилизировались. На «Газпроме» – 60,45, у «Лукойла» – 60,21, у «Татнефти» – 60,09. Такая же цена была в понедельник», – написал депутат Госдумы.Алексей Говырин и впредь собирается держать ситуацию с ГСМ на контроле, а обо всех выявленных проблемах, в том числе о продаже топлива по завышенным ценам, будет сообщать в надзорные органы и Минэнерго РФ.