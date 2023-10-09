Татьяна Буланова рассказала, почему они с супругом пока не заключили договор.

Татьяна Буланова рассказала, почему они с супругом пока не заключили договор.Как известно, Татьяне Булановой повезло не только в карьере, но и в личной жизни. В начале июня этого года она вышла замуж за молодого возлюбленного – бизнесмена Валерия Руднева. И пусть далеко не все верят в этот брак из-за разницы в возрасте, сами супруги, кажется, по-настоящему счастливы.Очевидно, певица души не чает в своем третьем муже и готова ему полностью довериться. Однако злые языки считают иначе, поэтому распускают о паре самые разные слухи. Не так давно в прессе стали поговаривать, что сразу после свадьбы Буланова выдвинула новоиспеченному жесткое требование, вынудив его подписать брачный договор. В новом интервью знаменитость решила прокомментировать эту сплетню.Как отмечает , артистка заявила, что пока не подписывала никаких бумаг. Более того, звезда дала понять, что отложить этот вопрос было ее решением. По словам Булановой, Руднев предлагал ей заключить договор, и она с ним согласилась. Однако в данный момент певица не торопится этого делать."Мы не заключали брачный контракт. Честно говоря, пока серьезно не думала об этом", – поделилась Татьяна Буланова.При этом в предыдущем браке с футболистом Владиславом Радимовым знаменитость все же заключала брачный контакт. Благодаря этому, когда грянул развод, ей удалось избежать разбирательств с экс-супругом в суде. Поэтому знаменитость не считает подобную предусмотрительность излишней. Буланова призналась, что не разделяет популярное мнение о том, что брачный контракт разрушает чувства. По ее мнению, в этом скорее виновны неуважение друг к другу и нелюбовь.Ранее "Дни.ру" о том, что Буланова ответила на вопрос о разрыве с молодым мужем.