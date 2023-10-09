Признан виновным в халатности. Во Владимире завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора муниципальной управкомпании. Как нам стало известно, речь идёт об Александре

Признан виновным в халатности. Во Владимире завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора муниципальной управкомпании. Как нам стало известно, речь идёт об Александре Шишенкове. Судя по открытым данным из интернета, он руководил МКП города Владимира «ЖКХ» до июля 2023 года. Причем наш телеканал уже рассказывал об этом уголовном деле еще в марте. Тогда областная прокуратура