«Необходимо достигнуть соглашения с соседями». Такой ответ прислала городская администрация на запрос “Шестого канала” по поводу ситуации с водоснабжением в доме на Ново-Ямской. В

«Необходимо достигнуть соглашения с соседями». Такой ответ прислала городская администрация на запрос “Шестого канала” по поводу ситуации с водоснабжением в доме на Ново-Ямской. В здании проживает две семьи. По словам одной из жительниц, соседи перекрыли воду в ее половину дома. Женщина написала обращение в прокуратуру. Надзорный орган перенаправил заявление в правоохранительные органы и горадминистрацию. В