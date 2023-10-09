Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном районе в ДТП машину откинуло в кювет– На федеральной трассе М-7 «Волга» в ДТП пострадал молодой водитель– В Юрьев-Польском районе сгорел

Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном районе в ДТП машину откинуло в кювет– На федеральной трассе М-7 «Волга» в ДТП пострадал молодой водитель– В Юрьев-Польском районе сгорел жилой дом– В Александровском районе загорелся частный жилой дом