Директор владимирского МУП ЖКХ оштрафован за падение наледи на 8-летнюю девочку. Собранные...

Директор владимирского МУП "ЖКХ" оштрафован за падение наледи на 8-летнюю девочку.Собранные следственными органами регионального СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Установлено, что директор муниципального казенного предприятия Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство», не предпринял меры к очистке кровли одного из многоквартирных домов на улице Горького во Владимире.В результате чего сходом снега и наледи ребенку были причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.Виновному назначен штраф.Фото: