Родственники популярного продюсера находятся в центре страшных событий.

Родственники популярного продюсера находятся в центре страшных событий.Популярный продюсер получил широкую известность после того, как стал музыкальным директором многих популярных звезд эстрады. А в 2000 году он решил открыть свой музыкальный лейбл, который принес ему невероятный успех. Правда, помимо музыкальной карьеры, Иосиф Пригожин успел попробовать себя и в телевизионном деле.Как известно, супруг Валерии на протяжение года был ведущим "Звезды сошлись" на НТВ. Однако недавно мужчина заявил, что вынужден уйти с проекта. Как оказалось, сейчас у Иосифа Пригожина в приоритете стоят другие его проекты, поэтому ему не хочется никого подводить.Ни для кого не секрет, что близкие артиста проживает в стране на Ближнем востоке. Как известно, родственники продюсера оказались в самом центре страшных событий. Иосиф Пригожин рассказал, что происходит сейчас с его семьей в Израиле.Продюсер поделился, что все его родственники проживают в разных частях страны. Правда, если до мамы продюсеру удалось дозвониться, то до брата и сестры пока нет. Также Иосиф Пригожин высказал свое мнение по поводу случившегося. Он назвал ситуацию не только тяжелой, но и критической."Это просто внезапное нападение, это шок. Огромное количество мирных жителей, которое в этот день гуляло, выкрали, взяли в заложники и вывезли за пределы Израиля", – поделился продюсер.Ранее "Дни.ру" , что Валерия ответила на вопрос о разводе с Иосифом Пригожиным.