Губернатор Александр Авдеев нашел в Иране делового партнера для Владимирской области. Губернатор...

Губернатор Александр Авдеев нашел в Иране делового партнера для Владимирской области.Губернатор Александр Авдеев, его заместитель Александр Ремига и председатель совета директоров холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко с рабочим визитом в Иране.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- В прошлые годы мы активно вели переговоры с представителями многих стран, деловые встречи с посольствами. Мы встречались с послом Ирана. И потом была деловая миссия, после которой мы нашли партнёра в городе Исфахан.Потенциальный инвестор - крупнейший производитель бытовой техники в Иране - "Энтехаб Индастриал Групп". Делегация из тридцать третьего региона планирует договориться о локализации производства в особой экономической зоне "Владимир" в Александровском районе. Авдеев пригласил бизнесменов и турагентства города Исфахан на Владимирский инвестиционный конгресс, который пройдёт в декабре. Цель - установить контакт с предприятиями, найти новых инвесторов, отметил Александр Авдеев.