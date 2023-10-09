Умер уроженец Владимирской области, клавишник популярной группы «Руки Вверх» Владимир Капырин.

Умер уроженец Владимирской области, клавишник популярной группы «Руки Вверх!» Владимир Капырин. 36-летнего музыканта нашли мёртвым в собственной квартире в Москве 5 октября. Об этом проинформировали федеральные СМИ.В частности, со ссылкой на экспертов сообщает, что смерть клавишника не имеет криминального характера. По словам отца покойного, мужчина злоупотреблял алкоголем.Владимир Капырин играл не только в составе группы «Руки Вверх!» Артист выступал в квартете народного артиста РФ Алексея Кузнецова, группах «Харизма» и Jazzmobile.Похороны музыканта должны пройти на этой неделе в Покрове.