Самыми популярными именами для мальчиков в 33-ем регионе стали Артем, Михаил, Матвей, а для девочек – София, Ева и Виктория. Статистикой за 9 месяцев этого года поделились в пресс-службе

Самыми популярными именами для мальчиков в 33-ем регионе стали Артем, Михаил, Матвей, а для девочек – София, Ева и Виктория. Статистикой за 9 месяцев этого года поделились в пресс-службе регионального Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов. Среди необычных имен встречается много устаревших. Редкими именами для мальчиков стали следующие: Аким, Антип, Валерий,