Кошечка Ласка с манерами леди во Владимирской области ищет добрые руки, чтобы помурчать. Наша...

Кошечка Ласка с манерами леди во Владимирской области ищет добрые руки, чтобы помурчать.Наша рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые хотят обрести постоянный дом.И сегодня звездой экрана становится пушистая Ласка. Готовая в любой момент прыгнуть на ручки и замурчать. Только "петь свою песенку" ей, к сожалению, пока некому. Ещё одна суперспособность Ласки - искусная охота на игрушечных мышек. Будет рычать и убегать от вас со своей добычей, говорят волонтеры. 3 месяца, манеры леди. Информация по телефону волонтера на экране и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.Телефон волонтёра Елены: 8-960-727-56-15