Аромат – это не просто запах. Это – часть вашей индивидуальности, визитная карточка вашего стиля.

Аромат – это не простозапах. Это – часть вашей индивидуальности, визитная карточка вашего стиля.Правильно подобранныйпарфюм может подчеркнуть ваш неповторимый образ и создать незабываемоевпечатление. Но рынок ароматов сегодня предлагает огромное множество вариантов,и выбрать то, что вам действительно подойдет, бывает нелегко. "Дни.ру" поговорили с Татьяной Шендерман, бьюти-экспертом интернет-магазина Shopping Live,и выяснили, какие отличия есть между продукцией масс-маркета и селективнымиароматами и как найти "свой" парфюм.Рынокмасс-маркетаАроматы масс-маркета можно найти в почти любыхкосметических магазинах. Они пользуются популярностью из-за доступной цены иширокого ассортимента. Композиция таких духов обычно простая и привычная, аноты аромата знакомы и понятны большинству людей. В таких продуктах частоиспользуют недорогие компоненты, которые влияют на стойкость и раскрытиеаромата. Такие духи подойдут для тех, кто любит насыщенные и легкие запахи и нехочет "заморачиваться".НишевыеароматыНишевая парфюмерия – настоящее искусствосоздания ароматов, уникальных, сложных и необычных. Эти духи часто производятсяи продаются в ограниченных количествах. Нишевые парфюмы обладают глубокойкомпозицией и раскрывают свой потенциал только при соприкосновении с кожей.Из-за этого один и тот же аромат может звучать на каждому человеке по-своему. Вселективных парфюмах используют более качественные ингредиенты, а за счетвысокой концентрации масел такие ароматы дольше держатся на коже и расходуютсямедленнее. Иногда для стойкого шлейфа достаточно всего нескольких капель.Почемуселективные ароматы стали популярны?Нишевая парфюмерия — это возможность выразитьсвою уникальность и стиль через аромат. Именно этот запрос все чаще появляетсяу покупателей, поэтому они отправляются на поиски "того самого" запаха, которыйвыделит их из толпы и будет откликаться их самоощущению. Развивать направлениеселективных ароматов помогает и ситуация на рынке: многие знакомые всем брендыстали редкими гостями на полках магазинов, и аудитория перенесла свое вниманиена альтернативные продукты.Кроме того, сами производители стали проявлятьбольше интереса к творческому поиску и парфюмерным экспериментам, позволяющимсоздавать нестандартные решения. Это привлекает ценителей многогранных ароматов— такие люди готовы инвестировать в качество, оригинальность и эксклюзивность.Каквыбрать качественный аромат?Выбор парфюма, который подойдет именно вам, —индивидуальный и интуитивный процесс, который может занять некоторое время. Неторопите себя и ориентируйтесь на свои ощущения: ароматам нужно время, чтобыраскрыться, а вам — чтобы принять решение.1. Первый шагна пути к выбору идеального аромата — понимание вашего стиля, характера,предпочтений. Заранее изучите звучание разных нот: древесных, пряных,цветочных, свежих, цитрусовых. Это позволит вам понять, какие на какиекомпозиции стоит обратить внимание при выборе своего аромата. Еще одинвариант — узнать, какие ноты есть в духах, которыми вы уже пользовались, иоценить, насколько они вам нравились.2. Ароматыпочти всегда состоят из трех нот. Верхнюю вы услышите сразу при нанесениипарфюма, среднюю, которая будет держаться несколько часов, — через 20минут. А базовую ноту, наиболее стойкую, вы услышите лишь спустя время,когда аромат будет испаряться. Именно эта нота создает ароматический"шлейф". Понимание этой структуры позволит вам оценить, как парфюм будетизменяться во время использования.3. Нанеситепарфюм на запястье и походите с ним в течение часа. При взаимодействии свашей кожей аромат может меняться, и вы поймете, сочетается ли он с вашимстилем, комфортно ли вам с ним.4. Проверяйтеоригинальность парфюмерной продукции: упаковка должна быть качественной ицелой, штрих-код должен совпадать со штрих-кодом страны-производителя.Приобретать ароматы стоит только у проверенных брендов, производителей ипоставщиков.