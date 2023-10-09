Постановление опубликовала городская мэрия

Методику расчета стоимости платной парковки утвердили во Владимире. Постановление от 29 сентября 2023 года опубликовано на сайте городской мэрии.Согласно документу, оплатить парковочное место нужно будет в случае, когда парковка занимает дольше 15 минут.Стоимость парковки будет зависеть от того, почасовая или посуточная форма оплаты используется, а также от стоимости содержания парковочных мест и качества услуг.Напомним, создание почти еще летом анонсировал Дмитрий Наумов.