Народная артистка СССР Алла Пугачева давно предпочитает чужбине – Родине. Стало известно, что у нее целая кипа паспортов иностранных государств.

Народная артистка СССР Алла Пугачева давно предпочитает чужбине – Родине. Стало известно, что у нее целая кипа паспортов иностранных государств.После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.Но ее пятый муж-иноагент сообщил, что у певицы есть и другой паспорт. "Мы уехали в Израиль, хотя у нас есть европейские паспорта, поскольку много лет являемся жителями Европейского союза и можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных стран. Но мы выбрали Израиль, потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими", – пояснил плюнувший на Россию иноагент.Напомним, несколько лет назад звездная пара получила еще и кипрское гражданство. Как писала пресса, они приобрели на берегу моря дом за 2 миллиона евро и тем самым по закону стали полноправными поддаными государства. Сразу после покупки Пугачева и Галкин* подали все необходимые документы в Министерство внутренних дел и Министерство финансов Кипра – и через три месяца стали обладателями гражданства.Кроме того, пока Алла Борисовна остается с российским паспорт. Отказываться от него она не планирует, потому что получает тут неплохую – около 60 тысяч в месяц – пенсию.Таким образом, у певицы целая пачка иностранных паспортов уже есть. Но не исключено, что он получит и американское гражданство, ведь в Штатах ее зять, старшая дочь и внуки.