Самый большой рост у перевозки лесных грузов.

За январь-сентябрь 2023 года на Горьковской железной дороге перевезли 117,5 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) — это на 13,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.Так, 59,1 тысячи ДФЭ (+12%) отправлено в экспортном сообщении, еще 58,4 тысячи ДФЭ (+15%) — во внутреннем.При этом количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за девять месяцев этого года достигло 70,7 тысячи ДФЭ (+7), из них:лесные грузы — 23 тысячи ДФЭ (+64,7% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года);бумага — 15,6 тысячи (+4%);химикаты и сода — 22,5 тысячи (-1,8%).В целом с начала 2023 года в контейнерах перевезли больше 1,44 млн тонн грузов (+10,7%).