Актриса Анна Хилькевич, которая запомнилась россиянам по сериалу Универ, дала совет забеременевшим женщинам, которые не хотят рожать.

Актриса Анна Хилькевич, которая запомнилась россиянам по сериалу "Универ", дала совет забеременевшим женщинам, которые не хотят рожать.Анна Хилькевич вместе с супругом Артуром Волковым воспитывает двух дочерей – Арианну, появившуюся на свет в 2015-м, и Марию, родившуюся в 2018-м. Артистка успела прочувствовать все прелести и тяготы материнства, поэтому она не понимает, как можно отказаться от собственных детей, даже тогда, когда они еще находятся в утробе.36-летняя звезда "Универа" является противницей абортов, о чем неоднократно давала понять своим подписчикам в социальных сетях. В недавнем интервью Анна Хилькевич объяснила свою позицию личными переживаниями из прошлого. По словам актрисы, на ранних сроках второй беременности врач сообщил ей о вероятности рождения ребенка с синдромом Дауна. Тогда звезда экрана, пережившая потрясение, решила, что будет рожать в любом случае, поскольку сочла это как данность, которую нужно просто принять. Мол, значит, в этом есть смысл."Я считаю, что это святое, это жизнь, которая приходит к нам свыше, и если она пришла, то нужно это принять. Отказываясь от ребенка, ты закрываешь себе некоторые пути. <...> Для чего? Ты беременеешь, к тебе приходит жизнь, а ты берешь и лишаешь", – высказалась знаменитость в .Ранее Анна Хилькевич предостерегла фанатов от мошенников. Слова актрисы "Дни.ру".