Первый снег во Владимирской области оставил без света населенные пункты.
В регионе в выходные...
Первый снег во Владимирской области оставил без света населенные пункты.
В регионе в выходные выпал первый снег. Ночью столбик термометра опустился ниже нуля. Сильный ветер стал причиной обрывов на электросетях.
Без света остались населенные пункты вблизи областного центра, в Селивановском и Судогодском районах. К десяти вечера, сообщают во Владимирэнерго, все последствия непогоды были устранены. К работам привлекались шесть бригад энергетиков и семь единиц спецтехники.
В случае необходимости, к развертыванию готовы 96 бригад - это уже более трехсот человек. В регионе работает оперативный штаб, ведется мониторинг обстановки.