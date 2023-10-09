Первый снег во Владимирской области оставил без света населенные пункты. В регионе в выходные...

Первый снег во Владимирской области оставил без света населенные пункты.В регионе в выходные выпал первый снег. Ночью столбик термометра опустился ниже нуля. Сильный ветер стал причиной обрывов на электросетях.Без света остались населенные пункты вблизи областного центра, в Селивановском и Судогодском районах. К десяти вечера, сообщают во Владимирэнерго, все последствия непогоды были устранены. К работам привлекались шесть бригад энергетиков и семь единиц спецтехники.В случае необходимости, к развертыванию готовы 96 бригад - это уже более трехсот человек. В регионе работает оперативный штаб, ведется мониторинг обстановки.